 Karesispor'da hedef Düzce Belediyespor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'da hedef

    Karesispor'da hedef Düzce Belediyespor

    Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 16. haftasında , 2017 yılının son maçını Düzce Belediyesini ağırlayacak. Karesispor’da hedef yeni yıla galibiyeti ile girmek.

    bu hafta sonu Kurtdereli Spor Salonunda karşılaşacağı maçına hazır. Düzce Belediyespor müsabakası öncesi açıklamalarda bulunan Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, "Sezon başından bu yana hep üst üste iki galibiyet alıp üçüncüyü yapamıyoruz. Hem bu şanssızlığı kırma, hem de 2017'nin son resmi müsabakasını seyircilerimizin önünde galibiyetle kapatma açısından önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularımızın istekli çalışması bizi memnun ediyor. Umarım kendi saha ve seyircimiz önünde güzel bir maç izlettirerek Düzce'yi yenip seyircilerimize bir yeni yıl hediyesi vereceğiz" dedi.

    Olağan Genel Kurul ile yeniden Karesispor Kulüp Başkanlığına seçilen Ahmet Ayan'da bu hafta sonu oynanacak müsabakadan galibiyet beklediğini belirterek, "Çarşamba günkü seçimle beni yeniden göreve seçen genel kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu açıdan benimde ikinci dönemimin ilk maçı Düzce Belediye maçı olacak. Kazanmak istiyoruz. Şehrin takımı olarak dolu tribünler önünde 2017'yi galibiyetle kapatarak yeni yıla mutlu huzurlu bir şekilde girmek istiyoruz. Herkesi salona davet ediyorum. Tribünleri doldurup bu sevinci hep birlikte yaşayalım" dedi.
    Karesispor-Düzce Belediyesi karşılaşması 30 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabakayı Önder Yılmaz, Mustafa Akıllıoğlu, Muzaffer Vardarlı hakem üçlüsü yönetecek.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:46
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