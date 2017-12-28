 Eskişehir Basket'te antrenmanlar sürüyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'te antrenmanlar sürüyor

    <a href="/index/eskisehir-basket?id=0d070b94-9e37-4e52-a83d-f2f5a72a4602" class="" rel="tag">Eskişehir Basket</a>'te antrenmanlar sürüyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında 30 Aralık Cumartesi günü saat 15.15’de Muratybey Uşak’a konuk olacak olan ’te hazırlıklar sürüyor.

    Dev Adamlar, başantrenör Josep Maria Berrocal idaresinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda yaklaşık 2 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman hücum ve savunma varyasyonlarıyla devam etti. Ardından ise yapılan taktik çalışmayla antrenman son buldu.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:09
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