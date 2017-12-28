Eskişehir Basket'te antrenmanlar sürüyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında 30 Aralık Cumartesi günü saat 15.15’de Muratybey Uşak’a konuk olacak olan Eskişehir Basket’te hazırlıklar sürüyor.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 2
Yorum
6128 olcay kucka sosa sadece boyları var.ne çalım atıyorlar ne top sürüyorlar hiç incelik yok.konyalılar bastı çalımı bize.hiç iyi değiliz.
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Yok artık Van Persie!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yıllık 22 trilyon lira alıyor bu adam yattığı yerden , sakat adamı transfer eden kimse cebinden bu parayı ödesin günah yav.
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RvP olay iddiaya cevap verdi
Toplam 3
Yorum
tiger türk lirası 20milyon tl onu da yazın fatih terimin maaşını hep yazdınız
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