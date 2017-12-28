Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında 30 Aralık Cumartesi günü saat 15.15’de Muratybey Uşak’a konuk olacak olan Eskişehir Basket’te hazırlıklar sürüyor.

Dev Adamlar, başantrenör Josep Maria Berrocal idaresinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda yaklaşık 2 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman hücum ve savunma varyasyonlarıyla devam etti. Ardından ise yapılan taktik çalışmayla antrenman son buldu.