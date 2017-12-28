Muratbey Uşak yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor
Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak takıma yeni dahil olan Başantrenör Aziz Bekir ile ilk maçına çıkıyor.
Karşılaşma 30 Aralık Cumartesi günü Uşak Üniversitesi Spor Salonunda saat 15:15'te başlayacak. Uşak ekibinde herhangi sakat bulunmazken ligde kalma yolunda hayati önem taşıyan bu maçı kazanarak moral bulmak istiyorlar.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:04
-
Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 2
Yorum
6128 olcay kucka sosa sadece boyları var.ne çalım atıyorlar ne top sürüyorlar hiç incelik yok.konyalılar bastı çalımı bize.hiç iyi değiliz.
-
Yok artık Van Persie!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yıllık 22 trilyon lira alıyor bu adam yattığı yerden , sakat adamı transfer eden kimse cebinden bu parayı ödesin günah yav.
-
RvP olay iddiaya cevap verdi
Toplam 3
Yorum
tiger türk lirası 20milyon tl onu da yazın fatih terimin maaşını hep yazdınız
Muratbey Uşak yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.