 Muratbey Uşak yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor

    Muratbey Uşak yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor

    Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden takıma yeni dahil olan Başantrenör ile ilk maçına çıkıyor.

    Lige kötü bir başlangıç yapan 12 karşılamanın 11'den mağlup ayrıldı. Kötü gidişatın bitmesi için yeni bir sürece giren Uşak ekibi, geçen hafta takımın başına 'i getirdi. Hafta içinde ilk antrenmanlarını yapan takım, bu hafta sonu ligin flaş ekibi Eskişehir Basket'i evinde konuk edecek.

    Karşılaşma 30 Aralık Cumartesi günü Uşak Üniversitesi Spor Salonunda saat 15:15'te başlayacak. Uşak ekibinde herhangi sakat bulunmazken ligde kalma yolunda hayati önem taşıyan bu maçı kazanarak moral bulmak istiyorlar.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muratbey Uşak yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN