 Yeşilgiresun Belediyespor'da Kandemir dönemi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'da Kandemir dönemi

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=7ea11e12-df29-4f92-b480-5f33dfca65a4" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a>'da Kandemir dönemi

    'nde mücadele eden 'da başantrenörlüğe getirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kosova takımlarından Sigal Priştine ile sözleşmesini fesheden ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

    Kandemir'in lisans işlemlerinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, kendisinin bugünden itibaren takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

    Açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında 'in bulunacağı aktarıldı.

    Ahmet Kandemir, daha önce 11 Mart 2015-8 Şubat 2016'da yeşil-beyazlı ekibin başantrenörlüğünü yapmıştı. Kandemir yönetiminde yeşil-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olmuş ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselmişti.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:38
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