Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kosova takımlarından Sigal Priştine ile sözleşmesini fesheden Ahmet Kandemir ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Kandemir'in lisans işlemlerinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, kendisinin bugünden itibaren takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında Ahmet Kandemir'in bulunacağı aktarıldı.

Ahmet Kandemir, daha önce 11 Mart 2015-8 Şubat 2016'da yeşil-beyazlı ekibin başantrenörlüğünü yapmıştı. Kandemir yönetiminde yeşil-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olmuş ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselmişti.