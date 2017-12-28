''AEK maçı gruptan çıkmak için çok önemli''
Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi olabilecek en üst noktada bitirmeyi arzuladıklarını söyledi.
Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi olabilecek en üst noktada bitirmeyi arzuladıklarını söyledi.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige bu sezon istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıkları belirterek, şunları kaydetti:
''Özellikle evimizde yakın farklarla kaybettiğimiz karşılaşmalar hepimizi çok üzmüştü. Yeni kurulan bir takım olma dezavantajını yaşamış ve yeni oyuncularımız geçen sezonki başarıların baskısını hissederek gerçek performanslarını sergileyememişti. Son iki haftadır Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'nde istediğimiz ve buna mukabil arzuladığımız mücadeleyi görmeye başladık. Şu anda ligimizde averajla yedinci sırada bulunmakla beraber henüz ilk devre sonunda play-off ve dolayısıyla Türkiye Kupası'na katılma hakkını kazanamamış durumdayız. Devre sonuna kadar oynayacağımız üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp, ilk yarıyı olabilecek en üst noktada bitirmeyi arzuluyoruz.''
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok dengeli bir grupta bulunduklarını belirten Kılıç, Yunanistan ekibi AEK ile 10 Ocak'ta oynayacakları karşılaşmanın gruptan çıkmayı garantilemek adına çok önemli olduğunu vurguladı.
Özkan Kılıç, şöyle konuştu:
"Amacımız, önce bu zorlu grupta ilk dört arasına girmeyi başarmak. Sonrasında ise eleme karşılaşmalarında olası eşleşmelerde avantaj sağlamak adına grubu en üst sırada bitirmek olacaktır. Geçen sezon yer aldığımız Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine ikinci kez üst üste katılma isteğimiz ve hayalimiz ise her zaman aklımızın bir köşesinde yer alacaktır."
Şu an için takıma transfer düşünmediklerini anlatan Kılıç, kendileri için en büyük takviyenin genç oyunculara sahada yer almaları için katkı vermek olacağını sözlerine ekledi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:45
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İkinci bomba: Cenk Tosun kontrolden geçti!
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Yorum
halit cenki avrupaya gider belki 3. 5 ay sonra oynatmadan tekmeye vururlar beles ve penaltiyla parlatilan cenk gibi takozdan yildiz olunmak kazm
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İkinci bomba: Cenk Tosun kontrolden geçti!
Toplam 29
Yorum
Hakan Aydoğan İngilizler şaşırmış, para çok demek ki, pazarlık yapmayı bırak, 20 milyon euro ya razı Beşiktaş'a 20 milyon euro vermişler. Akla zarar iş!!!
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Çalımbay rest çekti: Gidebilir
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Yorum
ibo hocam kanat oyuncularını gönderme kanatlarla oyna
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