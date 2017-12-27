Yeşilgiresun'da Gagic ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon öncesi kadroya dahil edilen Sırp pivotun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, 27 yaşındaki Gagic'e bugüne kadar yaptığı hizmetten ötürü teşekkür edildi.

Gagic, yeşil-beyazlı takımda bu sezon 12 maçta 8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. Yeşilgiresun Belediyespor'da dün de başantrenör Mihaio Uvalin ile yollar ayrılmıştı.