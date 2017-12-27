 Yeşilgiresun'da Gagic ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Yeşilgiresun'da Gagic ile yollar ayrıldı

    Yeşilgiresun'da Gagic ile yollar ayrıldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon öncesi kadroya dahil edilen Sırp pivotun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, 27 yaşındaki Gagic'e bugüne kadar yaptığı hizmetten ötürü teşekkür edildi.

    Gagic, yeşil-beyazlı takımda bu sezon 12 maçta 8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. 'da dün de başantrenör Mihaio Uvalin ile yollar ayrılmıştı.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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