Yeşilgiresun'da Gagic ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da Djordje Gagic ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon öncesi kadroya dahil edilen Sırp pivotun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, 27 yaşındaki Gagic'e bugüne kadar yaptığı hizmetten ötürü teşekkür edildi.
Gagic, yeşil-beyazlı takımda bu sezon 12 maçta 8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. Yeşilgiresun Belediyespor'da dün de başantrenör Mihaio Uvalin ile yollar ayrılmıştı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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