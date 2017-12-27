 Tofaş evinde kaybetti – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    evinde kaybetti

    Tofaş evinde kaybetti

    Basketbolda ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında , konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit'e 80-76 mağlup oldu.

    Bu sonuçla 6. mağlubiyetini alan , grubu 5. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti. Grupta 6. galibiyetini alan Zenit ise ilk 4 takım arasına kalarak, Top 16 turuna yükseldi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Voronov ve Simonovic ile dış atışlardan basketler bulan Zenit, 4. dakikada 14-8 öne geçti. TOFAŞ, rakibine Kadji ve Morgan ile hızlı hücumlardan ürettiği sayılarla karşılık verince fark 1 sayıya indi ve ilk çeyrek 16-15 Zenit'in üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci periyoda Gordon'un sayılarıyla etkili başlayan konuk ekip, Simonovic'in de skora katkı sağlamasıyla 14. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 15-26. Kalan dakikalarda dış atışlardan isabetler bulan ve iyi oyunu sürdüren Zenit, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

    Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, Morgan'ın basketiyle 24. dakikada maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 46-45. Taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibine baskı kuran TOFAŞ, 28. dakikada farkı 5 sayıya (55-50) çıkardı. TOFAŞ'ın boyalı alandaki sert savunmasını çeyreğin son dakikasında Gordon ile üst üste sayılar bularak geçen Zenit, tekrar üstünlüğü sağladı ve final periyoduna da 60-58 önde girdi.

    Son periyodun başlarında Morgan ve Barış Ermiş ile etkili olan TOFAŞ, 34. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 64-62. Aynı dakika içerisinde Reynolds'un 3 sayılık basketiyle tekrar öne geçen Zenit, kalan bölümde iyi oyunu sürdürdü ve maçtan 80-76 galip ayrıldı.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:18
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