 Mota takipte – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Mota takipte

    Mota takipte

    Kanarya, savunmanın soluna takviye için yoğun girişim başlattı. Belirlenen isimler hakkında derin araştırmalar yapılıyor. da bunlardan biri. Mota, görüşmeler sürerken instagramdan ’yi takibe aldı, Fenerli taraftarlar heyecanlandı...

    , devre arasında yapacağı transferler için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, önceliği ise savunmanın soluna verdi. Elde geniş bir liste var. Aziz Behich, Luka Shaw, Domenico Criscito, Thiago Carleto, Fabio Santos ve gündeme gelen isimlerden sadece birkaçı... Brezilya'ya giden iki yönetici, son olarak Mata için Santos'lu yetkililerle temaslarda bulundu. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullanarak transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

    İsabetli orta uzmanı
    Görüşmeler sürerken, 24 yaşındaki sol bek flaş bir harekete imza attı. Mota, instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı. Santos'la sözleşmesi 2022'de biten yetenekli oyuncu, sezonu 31 lig maçıyla (25'i ilk 11) tamamladı; 1 gol-3 asistle oynadı. Santos'un en isabetli orta yapan ismi olan Mota, maç başına 4.1 ikili mücadele kazanma ve 1.4 kilit pas istatistikleri ile de dikkat çekti.

    SEVGİLİSİ 'FENER'E GEL' DEDİ
    Fenerbahçe'yi instagram'dan takibe alan Jean Mota'ya, sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) çağrısı yağdırdı. 2500'ü aşan yorum ve çağrıya, Brezilyalı yıldızın sevgilisi Marianne Souza Feliciano da ayak uydurdu. Mota, "Come to Fenerbahçe" yazan sevgilisi Marianne'ye, "Nao sabia que ela torcia pra outro time", yani; "Başka bir takım için tezahürat yaptığını bilmiyordum" yanıtını verdi.

    Mini Yorum: Aslında hücumcu / Mert Aydın
    Jean Mota, Santos'ta el üstünde. Artı yaz aylarında sözleşmesi uzatıldı. Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir takımın bu oyuncuyu alabilmesi demek 10-15 milyon euro bandında bir bonservis bedelini ödemesi demek. Aslında bir hücum oyuncusu. Ama zamanla sol beke geçti. Klasik Brezilyalı kenar beki. Driplingi, hücuma kalkışları iyi. Savunma katkısı biraz da önünde oynayacak oyuncuya bağlı. Kaliteli ama bu paralara ocakta almak mantıklı mı tartışılır.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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