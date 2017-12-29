Mota takipte
Kanarya, savunmanın soluna takviye için yoğun girişim başlattı. Belirlenen isimler hakkında derin araştırmalar yapılıyor. Jean Mota da bunlardan biri. Mota, görüşmeler sürerken instagramdan Fenerbahçe’yi takibe aldı, Fenerli taraftarlar heyecanlandı...
İsabetli orta uzmanı
Görüşmeler sürerken, 24 yaşındaki sol bek flaş bir harekete imza attı. Mota, instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı. Santos'la sözleşmesi 2022'de biten yetenekli oyuncu, sezonu 31 lig maçıyla (25'i ilk 11) tamamladı; 1 gol-3 asistle oynadı. Santos'un en isabetli orta yapan ismi olan Mota, maç başına 4.1 ikili mücadele kazanma ve 1.4 kilit pas istatistikleri ile de dikkat çekti.
SEVGİLİSİ 'FENER'E GEL' DEDİ
Fenerbahçe'yi instagram'dan takibe alan Jean Mota'ya, sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) çağrısı yağdırdı. 2500'ü aşan yorum ve çağrıya, Brezilyalı yıldızın sevgilisi Marianne Souza Feliciano da ayak uydurdu. Mota, "Come to Fenerbahçe" yazan sevgilisi Marianne'ye, "Nao sabia que ela torcia pra outro time", yani; "Başka bir takım için tezahürat yaptığını bilmiyordum" yanıtını verdi.
Mini Yorum: Aslında hücumcu / Mert Aydın
Jean Mota, Santos'ta el üstünde. Artı yaz aylarında sözleşmesi uzatıldı. Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir takımın bu oyuncuyu alabilmesi demek 10-15 milyon euro bandında bir bonservis bedelini ödemesi demek. Aslında bir hücum oyuncusu. Ama zamanla sol beke geçti. Klasik Brezilyalı kenar beki. Driplingi, hücuma kalkışları iyi. Savunma katkısı biraz da önünde oynayacak oyuncuya bağlı. Kaliteli ama bu paralara ocakta almak mantıklı mı tartışılır.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
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