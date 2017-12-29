 Merkez için iki yerli aday: Musa&Efecan – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Merkez için iki yerli aday: Musa&Efecan

    Merkez için iki yerli aday: Musa&Efecan
    Aykut Kocaman'ın hedefinde orta sahanın merkezine de takviye planı var. Öncelik yabancı ancak bunun için yabancı oyuncu satışı gerekiyor. Bu gerçekleşmezse Türk oyuncu bakılacak. Yerli adaylar arasında Osmanlıspor'dan Musa Çağıran ile Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın adları geçiyor. İlk yarıyı 16 maçta 5 golle tamamlayan Musa bir adım önde. 17 maçın 16'sında oynayan Efecan'nın skor katkısı 1 gol-4asist.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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