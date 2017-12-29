 Hakan’a ne evet ne hayır – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Hakan’a ne evet ne hayır

    Hakan’a ne evet ne hayır

    , F.Bahçe’nin ile ilgilendiği iddialarına kaçamak yanıt verdi, “Bir gelişme var mı bilmiyorum” açıklamasını yaptı

    F.Bahçe Teknik Direktörü , İstanbulspor'la oynanan kupa maçın ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kocaman'a Milan'dan ayrılması gündeme gelen 'yla ilgilenip ilgilenmediği soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı buna net bir yanıt vermezken, "Bir gelişme var mı bilmiyorum. Girişim olup olmadığı konusunda inanın bilgim yok. 'Olursa ister misiniz?' diye sormayın. Ortada bir şey yokken konuşmak yanlış olur" açıklamasını yaptı. Hakan'la G.Saray da ilgileniyor.

    JANSSEN Mi? ALLAH KORUSUN...
    Kocaman; Tottenham'ın kontratındaki bir maddeye dayanarak Vincent Janssen'i ara transferde geri çağırdığına yönelik iddialar hakkında ise, "Kendisiyle az önce konuştuk, kesinlikle böyle bir şey yok. Allah korusun..." ifadelerini kullandı.

    Emre BOL

    'BEN BİR MİLANLIYIM'
    Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılacağına yönelik haberler hakkında, "Ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var" sözlerini kullandı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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