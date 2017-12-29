Hakan’a ne evet ne hayır
Aykut Kocaman, F.Bahçe’nin Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddialarına kaçamak yanıt verdi, “Bir gelişme var mı bilmiyorum” açıklamasını yaptı
JANSSEN Mi? ALLAH KORUSUN...
Kocaman; Tottenham'ın kontratındaki bir maddeye dayanarak Vincent Janssen'i ara transferde geri çağırdığına yönelik iddialar hakkında ise, "Kendisiyle az önce konuştuk, kesinlikle böyle bir şey yok. Allah korusun..." ifadelerini kullandı.
Emre BOL
'BEN BİR MİLANLIYIM'
Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılacağına yönelik haberler hakkında, "Ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var" sözlerini kullandı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Hakan’a ne evet ne hayır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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