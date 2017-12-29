Son 7 yılın en kötü Fener’i

için 2017 hiç de iyi geçmedi. Sarı-lacivertliler, 2017 yılındave'da olmak üzere 51 resmi karşılaşmaya çıkarken, 26 galibiyet elde etti, 17 beraberlik aldı ve 8 yenilgi yaşadı. Çıktığı resmi maçlarınsarı-lacivertli takım, son 7 yılın en düşük performansını sergiledi.yılında maçların yüzde 49'unu kazanan Fenerbahçe'nin, galibiyet yüzdesi 2011'de2012'de2013'te, 2014'te, 2015'teve 2016'da iseolmuştu. 2017'deile 27 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kanarya, yeni göreve gelen'la ise 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.Fenerbahçe, 2015 ve 2016'da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor. Son üç yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te Galatasaray'ı penaltılarla yenip Süper Kupa'yı kazanarak elde etmişti.