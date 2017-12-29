Son 7 yılın en kötü Fener’i
2017 yılında 51 resmi karşılaşmada 26 galibiyet alan F.Bahçe, bu düşük performansla son 7 senenin en kötü galibiyet yüzdesine (51) sahip oldu
Son kupa G.Saray'a karşı
Fenerbahçe, 2015 ve 2016'da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor. Son üç yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te Galatasaray'ı penaltılarla yenip Süper Kupa'yı kazanarak elde etmişti.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
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