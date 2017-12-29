 Son 7 yılın en kötü Fener’i – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Son 7 yılın en kötü Fener’i

    Son 7 yılın en kötü Fener’i

    2017 yılında 51 resmi karşılaşmada 26 galibiyet alan F.Bahçe, bu düşük performansla son 7 senenin en kötü galibiyet yüzdesine (51) sahip oldu

    için 2017 hiç de iyi geçmedi. Sarı-lacivertliler, 2017 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da olmak üzere 51 resmi karşılaşmaya çıkarken, 26 galibiyet elde etti, 17 beraberlik aldı ve 8 yenilgi yaşadı. Çıktığı resmi maçların yüzde 51'ini kazanan sarı-lacivertli takım, son 7 yılın en düşük performansını sergiledi. 2010 yılında maçların yüzde 49'unu kazanan Fenerbahçe'nin, galibiyet yüzdesi 2011'de 75, 2012'de 56, 2013'te 59, 2014'te 58, 2015'te 64 ve 2016'da ise 60 olmuştu. 2017'de Dick Advocaat ile 27 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kanarya, yeni göreve gelen Aykut Kocaman'la ise 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

    Son kupa G.Saray'a karşı
    Fenerbahçe, 2015 ve 2016'da olduğu gibi 2017 yılını da kupasız tamamlıyor. Son üç yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te Galatasaray'ı penaltılarla yenip Süper Kupa'yı kazanarak elde etmişti.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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