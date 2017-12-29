 Neustadter kendini aştı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Neustadter kendini aştı

    Neustadter kendini aştı
    Roman Neustadter 'de forma giydiği 15 maçta gösterdiği performansla göz doldurdu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan 34 müsabakanın 18'inde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise kendini aştı, ilk yarıdaki 17 lig maçının 15'inde şans buldu. Alman asıllı Rus stoper, defanstaki başarısının yanı sıra skora da katkı verdi, 2 kez ağları havalandırdı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neustadter kendini aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN