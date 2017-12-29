 RvP’den yalanlama – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ’den yalanlama

    RvP’den yalanlama
    F.Bahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Robin van Persie'nin "tesislerde elektronik sigara içtiği" yönündeki haber sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki almıştı. Ancak Hollandalı futbolcu, bu haberi yalanladı. instagram hesabından, "Yine yalan haberler. Bir sonraki ne? Günlük saçmalıkları dört gözle bekliyorum" mesajı paylaştı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    RVP
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