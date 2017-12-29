 8 günlük izin dün başladı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    8 günlük izin dün başladı

    8 günlük izin dün başladı
    Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de futbolcular, kupadaki İstanbulspor maçının ardından izne çıktı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlık kampı için 5 Ocak Cuma günü Antalya Belek'te toplanacak. Burada 13 Ocak'a kadar çalışacak olan sarı-lacivertli takım, daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürecek.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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