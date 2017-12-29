 Kukesi ile hazırlık maçı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ile hazırlık maçı

    Kukesi ile hazırlık maçı
    Aykut hoca, medya mensuplarına Antalya kampı hakkında da kısa bir bilgi verdi. Antalya'da antrenman ağırlıklı program uygulayacaklarını bildiren sarı-lacivertli hoca, "Yerleşim planı üzerine çalışmalara ağırlık vereceğiz. Mümkün olduğunca fazla tekrar yapacağız. Arnavut takımı ile de bir hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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