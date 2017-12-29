 Janssen: 2018’de görüşürüz – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    : 2018’de görüşürüz

    Janssen: 2018’de görüşürüz
    Tottenham'a döneceği haberlerine Vincent Janssen'den de üstü kapalı yalanlama geldi. Hollandalı forvet instagram hesabından formalı bir görselle, İngilizce olarak "2017'deki desteğiniz için teşekkürler. Gelecek sene görüşürüz" paylaşımını yaptı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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