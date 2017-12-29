 Silahlar çöpe atıldı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Silahlar çöpe atıldı

    Silahlar çöpe atıldı
    Hatay'ın Antakya ilçesindeki İlkokulu'nda öğrenciler, oyuncak silahlarını okula getiriyor, ardından onları kırarak çöpe atıyorlar. Öğretmenleri ise öğrencilerinin bu davranışlarını kitap ve çeşitli oyuncaklarla ödüllendiriyor. Öğretmen Özgür Cihan Tahiroğlu tarafından hazırlanan proje, tüm şiddet içeren bilgisayar oyunları ve oyuncakları da kapsıyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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