Fenerbahçe sol bek için Rusya’yı hedef seçti. Zenit’li Criscito ile Krasnador’lu Ramirez için düğmeye basıldı. Fener yönetimi 1-2 gün içinde Rusya'ya gidip 2 futbolcudan birini İstanbul'a getirmeyi planlıyor
KULÜPLERLE PAZARLIK YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetim bu iki sol bekten birini İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İlk olarak İtalyan oyuncu Criscito'nun menajeri ile temas kurulmuştu. Sonrasında ise Ramirez için görüşmeler yapıldı.
Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferi kağıt üzerinde de olsa daha kolay görünüyor. Ramirez'in ise Krasnodar takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Kiralama seçeneği masada.
RAMİREZ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Ramirez için yapılacak olan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın Rusya'da kulüplerle masaya oturmasının ardından netice alınacak beklenecek.
Criscito'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, transferinde önemli bir avantaj.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:54
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Güzel haber Güzel haber
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Larin 'evet' dedi
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by V İnşa Allah olur.. Bu çocuk, taraftarımızın önünde ve Şenol hocanın elinde çok büyük bir topçu olabilir.
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Pogba sürprizi
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ERKAN SAYIN EFE UYSAL: ST ETİENNE NİN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU SADECE 5 MAÇ OYNAMIŞ YEDEK KULUBESİ İÇİN HERHALDE ÖNEMLİ
Sol bekte rota Rusya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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