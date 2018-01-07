;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    bekte rota

    Sol bekte rota Rusya

    bek için ’yı hedef seçti. Zenit’li ile Krasnador’lu için düğmeye basıldı. Fener yönetimi 1-2 gün içinde 'ya gidip 2 futbolcudan birini 'a getirmeyi planlıyor

    Ligin 2. yarısına şampiyonluk iddiası ile girecek olan 'de çalışmaları devam ediyor. bek transferi için ciddi mesai harcanıyor. yönetimi, 1-2 gün içinde 'da 2 futbolcu için kulüple masaya oturmayı planlıyor. Bunlardan biri Zenit'li diğeri ise 'ın Şilili'si .

    KULÜPLERLE PAZARLIK YAPILACAK
    Sarı-lacivertli yönetim bu iki bekten birini 'a getirmeyi hedefliyor. İlk olarak İtalyan oyuncu 'nun menajeri ile temas kurulmuştu. Sonrasında ise için görüşmeler yapıldı.
    CRISCITO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferi kağıt üzerinde de olsa daha kolay görünüyor. Ramirez'in ise takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Kiralama seçeneği masada.

    RAMİREZ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
    Ramirez için yapılacak olan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın 'da kulüplerle masaya oturmasının ardından netice alınacak beklenecek.

    Criscito'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, transferinde önemli bir avantaj.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sol bekte rota Rusya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN