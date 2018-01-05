;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da Criscito pazarlığı

    İtalya'da Criscito pazarlığı

    , Criscito için ilk resmi teması gerçekleştirdi. Taraflar yeniden bir araya gelecek

    'nin sol bek mevkisine transfer etmek istediği Zenit'in 31 yaşındaki İtalyan futbolcusu için Fenerbahçe ilk teması dün gerçekleştirdi. Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelindi. Görüşmede Fenerbahçe'nin Criscito için 2+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği tarafların bugün yeniden bir araya gelmesinin beklendiği öğrenildi.
    INTER DE PEŞİNDE
    22 kez forması giyen Domenico Criscito'yu Inter ve Genoa kulüpleri de istiyordu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İtalya'da Criscito pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN