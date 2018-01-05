İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. İlk yarıyı değerlendiren Volkan, G.Saray'ın hoca değişikliği hakkında ise "Galatasaray'a başka hoca gelmiş gitmiş beni çok ilgilendirmiyor. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir" dedi.

Tecrübeli file bekçisi kamp kadrosuna alınmayan Ozan Tufan, Robin van Persie ve Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'la ilgili konuştu. Volkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Lig uzun bir maraton, tabii ki performans ve futbolcuların durumları sezon içerisinde değişiyor. Sezona iyi başlamadık, ben de kendi performansımı değerlendirince iyi başladım. Ama ben sezonu ikiye ayırıyorum, ilk yarısında alabileceğimiz puanları alamadık. Ancak son haftalarda toparlandık, son altı maçta beş galibiyetimiz var. Sezon başında yeni bir takımdık, arkadaşlarımız hocalarımızı tanımıyordu. Umuyoruz ki ikinci yarıda daha çok puan toplayacağız.



Rakibiniz olduğu zaman daha çok çalışmanız gerekiyor. Ama bu sezon sadece üç büyük dört büyük değil, arkadan da baya takım geliyor. Lige kaliteli futbolcuların gelmesiyle kalitesi artıyor.



VAN PERSIE VE OZAN TUFAN'LA İLGİLİ

Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz ancak futbolcular olarak bu tarz işlere pek giremiyoruz. Yönetimizin, hocamızın tasarrufları var. Ben Ozan'ın her zaman arkasındayım, kendi adıma burada olmasını isterdim. Aynı şekilde Van Persie'nin de burada olmasını isterdim. İnşallah geri dönerler ve takım arkadaşlarımızla onları karşılarız.



G.SARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'a başka hoca gelmiş gitmiş beni çok ilgilendirmiyor. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir diye düşünüyorum. Ben kovulmadığım sürece buradan gitmem, bunu tekrar açıklayayım.

CENK TOSUN'UN TRANSFERİNE İLİŞKİN

Cenk'i çok iyi tanıyorum. Türkiye için de çok önemli bir transfer oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Bana her zaman söyler 'Abi bir sana gol atamadım' diye.