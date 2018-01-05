Persie dönemi bitti

Fenerbahçe’de kadro dışı bıraklıan Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı Hollandalı futbolcu 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro’dan feragat etti

Sarı-lacivertli takımda Antalya kampına götürülmeyen Robin van Persie ile resmen yolların ayrıldığı öğrenildi. Dün gece yarısı ortaya atılan iddiaya göre Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos ile Fenerbahçe yönetimi arasında yapılan anlaşmadan ayrılık kararı çıktı.



Kanarya'da yıllık 4 milyon 900 bin euro kazanan Persie'nin 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro'dan feragat ederek bonservisini aldığı bildirildi.



Ülkesi Hollanda'nın Feyenoord takımına gitmesi gündemde olan Robin Van Persie ile ilgili bugün ya da yarın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak.