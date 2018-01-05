Persie dönemi bitti
Fenerbahçe’de kadro dışı bıraklıan Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı Hollandalı futbolcu 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro’dan feragat etti
Kanarya'da yıllık 4 milyon 900 bin euro kazanan Persie'nin 6 aylık alacağı olan 2 milyon 450 bin euro'dan feragat ederek bonservisini aldığı bildirildi.
Ülkesi Hollanda'nın Feyenoord takımına gitmesi gündemde olan Robin Van Persie ile ilgili bugün ya da yarın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:36
-
Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
-
Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
-
Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
Persie dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.