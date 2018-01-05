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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Umrumda bile değil!

    Umrumda bile değil!

    Başkan ’ın isteğiyle ’la Samandıra’da bir görüşme yapan sarı-lacivertli teknik direktör milli yıldıza yanlışlarını anlattı, kendisine bir an önce çekidüzen vermesini istedi. Ozan ise bu yaklaşıma, “Umrumda bile değilsiniz” havalarıyla yaklaştı, lakayıt davranışlarıyla sonunu hazırladı. Kocaman, ile birlikte Ozan’ı Antalya kampına dahil etmedi, kadro dışı bıraktı

    Fenerbahçe'de Van Persie'den sonra Ozan Tufan devri de kapanıyor. İlk devrenin son 6 maçında bir dakika bile süre alamayan milli futbolcu, kendisine tanınan son şansı da elinin tersiyle itti. Aykut Kocaman, Ozan'ı gelecek planlarından zaten çıkartmıştı ancak başkan Aziz Yıldırım'ın isteğiyle 22 yaşındaki yıldızla Samandıra Tesisleri'nde önceki gün bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam, takım içinde huzursuzluk çıkartan, sisteme uymamakta direten ve son olarak Alper Potuk'la kızlarla gece gezmesinde basına yakalanan Ozan'a nasihatte bulundu.

    SABIR TAŞIRDI: ÇIK DIŞARI
    Kocaman , yanlışlarını anlattığı oyuncusuna, bu şekilde davranmaya devam etmesi halinde Fenerbahçe'deki geleceğinin tehlikeye gireceğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sen ciddi bir adam değilsin. Ne idmanlarda, ne maçlarda, ne de dışarıdaki hayatında hareketlerine dikkat etmiyorsun. Yedek kaldığında bile bunu olgunlukla karşılayamıyorsun, kendini bırakıyorsun. Bak Mehmet Topal'a, Şener'e ve Volkan'a... Onlar da yedek kaldı ama hiçbiri senin gibi yapmadı" dedi. Ancak Kocaman'ın Ozan'ı kazanmak için kullandığı bu sözcükler hiçbir işe yaramadı. Oyuncu, son derece lakayt hareketlerle "Ne isterseniz yapın, umrumda değilsiniz" tavırları çizdi. Sinirlenen Kocaman, "Çık dışarı" diyerek Ozan'ı azarladı.

    TOPAL'I ATEŞE ATTI, KENDİSİ YANDI
    'la iplerin neden koptuğu konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan birinin, Mehmet Topal'ı kast edip, "Sorun çıkaran herkes sahada. Ben de mi oynamak için sorun çıkartayım" şeklindeki çıkışı olduğu ileri sürülmüştü. Başka iddialar da var. Hem de ne iddialar... Yenilir yutulur cinsten değil! Fenerbahçe camiasına yakın bir ismin ağzından aynen aktarıyoruz:

    'LAF TAŞIYORMUŞ'
    "Ozan'ın Mehmet Topal'ı kestiği dönemlerdi... Ozan, 'a gidip, "Hocam Topal bana gelip imalı imalı, 'Hocanızı çok seviyorsunuz değil mi! İyi oynayın, arkasında durun hocanızın' dedi. Aykut hoca buna çok kızdı ve Topal'ı çağırıp konuştu. Ancak Topal bunu yalanladı. Hoca sonra iki futbolcuyu yüzleştirdi, Topal'ın böyle bir şey demediği ortaya çıktı. Asıl film burada koptu! Aykut hoca çok sinirlendi ve laf taşıyan, takımı birbirine düşüren 'ın üstünü çizdi."

    KULÜP BULMASI iSTENDi
    Antalya kampına alınmayan ve Ozan Tufan'a, "Seni artık kadroda düşünmüyoruz" denildi. Kendisine kulüp bulması istenen yıldız futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasına 'dan onay çıktı. Bir süredir adı Deportivo ile anılan ve Anderlecht'ten de teklif aldığı ileri sürülen Ozan'ın durumunun birkaç içinde netleşeceği belirtildi. Ancak Ozan'ın başka kulüplerle görüşmek için bin menajeri bile yok.

    AHMETHAN'I DA GÖTÜRMEDİ
    Hocasına yaptığı saygısızlıkla son şansını da elinin tersiyle iten Ozan, Kocaman'ın aldığı kararla ile birlikte Antalya kampına götürülmedi. Sarı-lacivertli hoca, Ahmethan, Yiğithan ve Uygar Mert'i de İstanbul'da bıraktı. Van Persie ve Ozan'ın, takım Antalya'dayken Samandıra'da da çalışamayacakları öğrenildi.

    Emre BOL

    Mini yorum: OZAN'A MEKTUP! / ZEKİ UZUNDURUKAN
    Ah Ozan Tufan ah! Bursaspor'da Şenol Güneş'le birlikte zirvenin doruğuna doğru ilerlerken, doğru zamanda doğru yere gitmeliydin. Seni Ozan Tufan yapan Şenol Güneş'in takımında Beşiktaş'ta yoluna devam etseydin, futbol hayatında güneş gibi parlak bir gelecek seni bekliyor olacaktı. Olacaktı diyorum çünkü sen değerli bir futbol madenisin ve futbolcu parlatma ustası Şenol hocanın elinde adeta bir Kaşıkçı Elması'na dönüşebilirdin. Ve bugün Cenk Tosun gibi senin de Avrupa'ya rekor ücretle transferini konuşuyor olurduk. Daha çok gençsin!
    Hatalarından ders çıkar ve sadece futboluna odaklan! Unutma Ozan! Kabul edilmiş bir yanlışlık kazanılmış bir zaferdir! Kariyerinle ilgili olarak doğru adımlar atmalısın artık. Doğru tektir Ozan!
    Rotanı doğru yöne çevirirsen, futbol kariyerindeki basamakları üçer üçer çıkarsın! Unutma! Türk futbolunun sana çok ihtiyacı var Ozan!
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 05:13
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