‘Janssen’ etkisiyle kaldı

F.Bahçe'dedevre arasında eldençıkartılması öngörülenisimlerden biriydi. Hattasambacı ülkesinin ekiplerindenile anlaşmış,iş sadece imzaya kalmıştı.Ancaktehlikesi Fenerbahçe'yegeri adım attırdı., kontratındakibir maddeye göre takımdasakatlık olması ya da satışgerçekleşmesi durumundaJanssen'i devre arasında gerialma hakkına sahip.bir ihtimal doğduveTottenham'ıngolcüsü'etalip oldu. Bu transferiçin çok yüksek paralardanbahsediliyor. Kane'in her anİspanya'nın yolunu tutabileceğiöğrenilirken, VincentJanssen'e de Ada yolu görünebilir.bu tehlike karşısında golcüsüzkalmamak için Ferdnandao'nunsatışını veto etti.