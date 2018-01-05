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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ‘Janssen’ etkisiyle kaldı

    ‘Janssen’ etkisiyle kaldı

    Tottenham, Kane’i ’e satıp Janssen’i geri çağırabilir. Bu ihtimal Fernandao’yu F.Bahçe’de tuttu

    F.Bahçe'de Fernandao, devre arasında elden çıkartılması öngörülen isimlerden biriydi. Hatta sambacı ülkesinin ekiplerinden Cruzeiro ile anlaşmış, iş sadece imzaya kalmıştı. Ancak Janssen tehlikesi Fenerbahçe'ye geri adım attırdı.

    Tottenham, kontratındaki bir maddeye göre takımda sakatlık olması ya da satış gerçekleşmesi durumunda Janssen'i devre arasında geri alma hakkına sahip. Böyle bir ihtimal doğdu ve Real Madrid, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'e talip oldu. Bu transfer için çok yüksek paralardan bahsediliyor. Kane'in her an İspanya'nın yolunu tutabileceği öğrenilirken, Vincent Janssen'e de Ada yolu görünebilir. Aykut Kocaman, bu tehlike karşısında golcüsüz kalmamak için Ferdnandao'nun satışını veto etti.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 05:12
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