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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Fener’den Bilal hamlesi

    Fener’den Bilal hamlesi

    Feyenoord, 'nin transferi için Fenerbahçeli yetkililerle henüz temasa geçmedi.

    İki kulüp arasındaki pazarlıklar menajer Kees Vos aracılığı ile yapılıyor. Fenerbahçe ise Vos'a "Feyenoord resmi teklifini bize iletsin" diye bastırıyor. Kanarya'nın hedefinde Van Persie-Bilal Başaçıkoğlu'nu takası olduğu belirtiliyor. Ancak Feyenoord'un bunu kabul etmesi zor. Zira temsilcisi, RvP'nin bonservisi için takas yoluyla da olsa hiçbir bedel ödemek istemiyor.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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