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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kamp bugün başlıyor

    Kamp bugün başlıyor

    , kamp için dün ’ya gitti. Sarı-lacivertli takım havalimanında tezahürat ve meşalelerle karşılandı

    İkinci yarı hazırlıkları için kamp yapacak olan , 'ya gitti. Sarı- lacivertlileri havaalanında taraftarlar karşılarken Teknik Direktör Aykut Kocaman'a çiçek verdiler. Tezahüratlar eşliğinde otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru yola çıkarken taraftarlar da yaktıkları meşalelerle takımlarına desteğini sürdürdü.

    Hazırlıklarına yarın sabah 10.30'da yapacağı antrenmanla başlayacak olan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Robin Van Persie kafilede yer almadı. Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncuları Josef De Souza, Giuliano ve Fernandao ile Fransız yıldız Valbuena bugün takıma katılacak.

    13 Ocak'a kadar taktik çalışmalar yapacak olan Kanarya, Antalya'da Arnavutluk'un Kukesi takımıyla hazırlık maçı da oynayacak.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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