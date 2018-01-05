Kamp bugün başlıyor
Fenerbahçe, kamp için dün Antalya’ya gitti. Sarı-lacivertli takım havalimanında tezahürat ve meşalelerle karşılandı
Hazırlıklarına yarın sabah 10.30'da yapacağı antrenmanla başlayacak olan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Robin Van Persie kafilede yer almadı. Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncuları Josef De Souza, Giuliano ve Fernandao ile Fransız yıldız Valbuena bugün takıma katılacak.
13 Ocak'a kadar taktik çalışmalar yapacak olan Kanarya, Antalya'da Arnavutluk'un Kukesi takımıyla hazırlık maçı da oynayacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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