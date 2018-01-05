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HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
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    İdolüm Emre

    İdolüm Emre

    F.Bahçe’nin genç yıldızı , “Örnek alabileceğim en iyi futbolcu Emre Belözoğlu” dedi

    Altyapısından yetiştiği F.Bahçe'de bu sezon forma şansı bulan Oğuz Kağan Güçtekin, kulüp gazetesine önemli açıklamalar yaptı. İşte 18 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri: "Küçüklüğümden beri F.Bahçe taraftarıydım. Maçları tribünlerden izlerken şimdi kulübün bir sporcu olarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim yerde olmanın bana verdiği mutluluk, verdiğim gayrette büyük bir rol oynuyor."

    ONA HAYRANIM
    "Her zaman kendime örnek aldığım oyuncu Emre Belözoğlu'dur. Kendisini, saha içindeki tekniğinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadele ve hırsından dolayı hep örnek aldım. Onun saha içerisindeki rolünü anlayabiliyorum ve hayranlık duyuyorum. Emre abinin kendime örnek olarak alabileceğim en iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum."

    İşte en büyük hayali
    Sevdalısı olduğu kulübün formasını giydiğini belirten , "Ancak gelecek için en büyük hedefim Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmak ve uzun yıllar bu formaya en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. Sonrasında ise İngiltere Premier Ligi'nde forma giymek gibi bir hedefim olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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