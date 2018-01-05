İdolüm Emre
F.Bahçe’nin genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin, “Örnek alabileceğim en iyi futbolcu Emre Belözoğlu” dedi
ONA HAYRANIM
"Her zaman kendime örnek aldığım oyuncu Emre Belözoğlu'dur. Kendisini, saha içindeki tekniğinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadele ve hırsından dolayı hep örnek aldım. Onun saha içerisindeki rolünü anlayabiliyorum ve hayranlık duyuyorum. Emre abinin kendime örnek olarak alabileceğim en iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum."
İşte en büyük hayali
Sevdalısı olduğu kulübün formasını giydiğini belirten Oğuz Kağan Güçtekin, "Ancak gelecek için en büyük hedefim Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmak ve uzun yıllar bu formaya en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. Sonrasında ise İngiltere Premier Ligi'nde forma giymek gibi bir hedefim olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:51
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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