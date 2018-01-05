Gençler kiraya gidecek

Fenerbahçe'de Van Persie ve Ozan Tufan dışında genç oyuncular Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse ve Uygar Mert Zeybek de Antalya kampı kadrosunda yer almadı.

Bu üç oyuncudan Uygar'ın sakatlık sonrası tedavi-rehabilitasyon sürecini tamamlaması için İstanbul'da bırakıldığı kaydedildi. Yiğithan ve Ahmethan'ın ise kiralık taliplerinin bulunduğu, bu oyuncuların sezon sonuna kadar TFF 1. Lig takımlarına verilmesinin planlandığı öğrenildi.