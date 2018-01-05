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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Gençler kiraya gidecek

    Gençler kiraya gidecek

    'de ve dışında genç oyuncular Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse ve Uygar Mert Zeybek de kampı kadrosunda yer almadı.

    Bu üç oyuncudan Uygar'ın sakatlık sonrası tedavi-rehabilitasyon sürecini tamamlaması için İstanbul'da bırakıldığı kaydedildi. Yiğithan ve Ahmethan'ın ise kiralık taliplerinin bulunduğu, bu oyuncuların sezon sonuna kadar TFF 1. Lig takımlarına verilmesinin planlandığı öğrenildi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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