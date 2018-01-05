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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bu kamp önemli

    Bu kamp önemli
    F.Bahçe kaptanı , Antalya kampında eksiklerini tamamen giderip ikinci yarıya bomba gibi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Zaten yükselen bir form grafiğimiz vardı. Antalya'da bunu daha da geliştireceğiz ve lige iyice ağırlığımızı koyacağız" dedi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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