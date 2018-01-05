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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Şikayetim yok

    Şikayetim yok
    Mauricio İsla, 'de son dönemde yedek kalmasıyla ilgili Şili basınına konuştu. Yetenekli futbolcu, "Sakatlanınca bir süre takımdan ayrı kaldım. Sonrasında iyileştim ama teknik direktörümüz kazanan takımı bozmadı. Son maçta ise oynadım. Sıkıntı yok, bundan şikayetçi değilim" dedi. İsla, 'da alışamadığı tek şeyin "trafik" olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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