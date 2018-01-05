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    05 Ocak 2018, Cuma
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    gerçeği

    <a href="/index/mario-balotelli?id=582f0150-6358-498b-a686-f8f3fc999eaa" class="" rel="tag">Mario Balotelli</a> gerçeği
    İsmi birçok takımla anılan Nice'in golcüsü 'nin 'ye önerildiği ortaya çıktı. Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Karakterinden dolayı istemiyorum" dediği İtalyan futbolcu için sarı-lacivertlilerin de olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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