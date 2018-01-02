 Milli Piyango'dan daha çok kazandı! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'dan daha çok kazandı!

    <a href="/index/milli-piyango?id=1da9b0c3-8534-49b3-9b24-eeb8cfeed2f7" class="" rel="tag">Milli Piyango</a>'dan daha çok kazandı!

    'nin tartışılan futbolcusu , 2.5 yıllık sürede büyük ikramiyesinden daha çok kazandı.

    'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL'ydi… Yani 13 milyon 407 bin 800 euro…

    'den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan , 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.

    Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta forması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

    Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:10
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