RVP taraftarı ikiye böldü

Adı Beşiktaş'la da anılırken Fenerbahçe'nin hızlı davranarak renklerine bağladığı Robin van Persie, sarı lacivertli ekibe katıldığı ilk dönem tatmin edici bir futbol oynasa da sonrasında yaşadığı sakatlıklar, sakatlığını bahane edip uzun süre ortalardan kaybolması ve son zamanlarda adının futbolcan çok gezmelerle-tozmalarla, tavla-okey turnuvalarıyla anılması sonrası istenmeyen adam haline geldi.

Advocaat'ın "Hazır değil" diyerek kolay forma şansı vermediği, sonrasında ise Aykut Kocaman'ın kadroda neredeyse hiç düşünmediği Hollandalı yıldızın şimdilerde adı Feyenoord ve Çin'den bazı kulüplerle anılıyor ancak transfer konusunda net bir gelişme yok.

'Serbest kalmak' içn Van Persie'nin bu tavırlar içinde olduğunu düşünen Fenerbahçeli taraftarların kızgınlığı ve takımdan bir an önce gitmesini istemesi, anlaması hiç de zor bir durum değil.

Ancak ortada Van Persie için empati yapan bir kesim de var! Sezon başında Aziz Yıldırım'ın "Terraneo bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" sözleri sonrası oyuncunun hedef tahtasına oturtulduğunu düşünen taraftarlar, Van Persie'nin sözleşmeli futbolcu olduğunu ve dolayısıyla hakkını istediğini düşünüyor.

Van Persie için kıyaslama yapanlarsa ilk örnek olarak Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ı gösteriyor.

Taraftarların argümanı ise oldukça mantıklı: "Barça'dan yıllık 7 milyon euro alan Arda için de aynı durum geçerli. Kim 'Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın' der?"

Bu noktada Van Persie hem doğru hem yanlı adam konumunda görünüyor. Yani taraftarı ikiye bölmüş durumda.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

