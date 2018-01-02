4 Ocak'ta Criscito zirvesi
Fenerbahçe yönetimi 4 Ocak'ta uzun süredir takipte olduğu Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile Vicenza'da bir görüşme gerçekleştirecek. Tarafların anlaşması halinde İtalyan futbolcu iki gün içinde Antalya kampına katılacak
HASAN ÇETİNKAYA İTALYA YOLCUSU
Fenerbahçe yönetimi 4 Ocak'ta İtalya'nın Vicenza kentinde Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelecek. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın yürüteceği görüşme sonunda transferin akıbeti belli olacak.
ZENİT SORUN ÇIKARMAYACAK
Anlaşma sağlandığı takdirde Criscito 2-3 gün içinde Antalya kampına katılacak. Rus kulübü Zenit'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için fazla bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.
2 İTALYAN KULÜBÜ PEŞİNDE
Ancak Criscito transferinde asıl sorun bu futbolcuyu Inter ve Genoa kulüplerinin de istiyor olması. Bu bakımdan 4 Ocak'taki görüşme kritik öneme sahip. Criscito, Aykut Kocaman'ın da istediği bir isim. (Takvim)
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:29
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
4 Ocak'ta Criscito zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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