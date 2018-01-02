 4 Ocak'ta Criscito zirvesi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    4 Ocak'ta zirvesi

    4 Ocak'ta <a href="/index/criscito?id=c828fcb0-e7c2-4ad1-b3f8-5b1b5ca5e13c" class="" rel="tag">Criscito</a> zirvesi

    Fenerbahçe yönetimi 4 Ocak'ta uzun süredir takipte olduğu 'nun menajeri Andrea D'Amico ile Vicenza'da bir görüşme gerçekleştirecek. Tarafların anlaşması halinde İtalyan futbolcu iki gün içinde Antalya kampına katılacak

    Ara döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek transferinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Zenit'in İtalyan sol beki Domenico transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kritik gün ise 4 Ocak Perşembe!

    HASAN ÇETİNKAYA İTALYA YOLCUSU
    Fenerbahçe yönetimi 4 Ocak'ta 'nın Vicenza kentinde 'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelecek. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın yürüteceği görüşme sonunda transferin akıbeti belli olacak.

    ZENİT SORUN ÇIKARMAYACAK
    Anlaşma sağlandığı takdirde Criscito 2-3 gün içinde Antalya kampına katılacak. Rus kulübü Zenit'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için fazla bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.

    2 İTALYAN KULÜBÜ PEŞİNDE
    Ancak Criscito transferinde asıl sorun bu futbolcuyu Inter ve Genoa kulüplerinin de istiyor olması. Bu bakımdan 4 Ocak'taki görüşme kritik öneme sahip. Criscito, 'ın da istediği bir isim. (Takvim)

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:29
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