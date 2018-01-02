Kocaman'dan takıma gözdağı!
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan üzerinden takıma gözdağı verdi. Ozan üzerinden takıma giden mesaj: "Çalışan oynar, çalışmayan aramızda olmaz" oldu.
F.Bahçe Teknik Heyeti, Antalya kampı için ders programını hazırladı. Antalya kampı, antrenman ağırlıklı olacağı için sadece bir hazırlık maçı yapılacak. İdmanların ana teması, saha yerleşimi ve pozisyon alma konuları olacak. Aykut Kocaman oyuncuların bu iki konudaki planları tamamen ezberlemesini isteyecek. (Sabah)
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:15
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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