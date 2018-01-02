 Kocaman'dan takıma gözdağı! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kocaman'dan takıma gözdağı!

    Kocaman'dan takıma gözdağı!

    teknik direktörü , üzerinden takıma gözdağı verdi. Ozan üzerinden takıma giden mesaj: "Çalışan oynar, çalışmayan aramızda olmaz" oldu.

    'de Osmanlı maçı sonrası ilk 11'e giremeyen Ozan'ın günden güne takımdan uzaklaşması sonrası onu Antalya kampı kadrosuna da almadı. Ozan üzerinden takıma giden mesaj, "Çalışan oynar, çalışmayan aramızda olmaz" oldu. Sakatlıktan dönmesine karşın Valbuena'yı 11'e almayan Kocaman, performansı yükselen Aatif'la yoluna devam etti. Valbuena'nın performansı yükselince, Aatif'ı yine 11'de tuttu ve Fransız isme de ileri uçta yer açarak ödüllendirdi. Konya maçında cezalılar nedeniyle Souza stopere çekilirken yerine orta alanda Ozan'ın görev yapması bekleniyordu. Ancak Kocaman idman performansından memnun olmadığı Ozan yerine maça Oğuz Kağan'la başladı. 45 dakika sonrasında yerine Soldado girdi. Kocaman bu mesajla, futbolcuların kendisine ve forma adaletine olan inancını da artırdı.
    KAMPTA İLK DERS DOĞRU POZİSYON
    F.Bahçe Teknik Heyeti, Antalya kampı için ders programını hazırladı. Antalya kampı, antrenman ağırlıklı olacağı için sadece bir hazırlık maçı yapılacak. İdmanların ana teması, saha yerleşimi ve pozisyon alma konuları olacak. Aykut Kocaman oyuncuların bu iki konudaki planları tamamen ezberlemesini isteyecek. (Sabah)

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman'dan takıma gözdağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN