Başkandan futbolculara rest!
Başkan Aziz Yıldırım, futbolculara verdiği prim sözünü rafa kaldırdı.
Fenerbahçe'de prim defteri kapandı. Başkan Aziz Yıldırım, Osmanlıspor beraberliği sonrası futbolculara "6'da 6 yaparsanız, size 1,5 milyon Euro prim vereceğim' sözünü vermişti. Bunu duyan futbolcular, seri galibiyetlerle ezeli rakibi arasındaki puan farkını eritti. Son olarak Atiker Konyaspor ile beraber kaldı ve devreye 6'da 5 yaparak girdi.
Hedeflerine ulaşamayan futbolculara kızan Başkan Yıldırım, çevresine Seriyi tamamlayamadıkları için primi unutsunlar' dedi.
Bu gelişme üzerine futbolcular başkanın kardeşi Ali Yıldırım'a dert yandı. Asbaşkana "Bizim derdimiz para değil ancak bu çıkışımızın ödüllendirilmesini istiyoruz" dediler. Ali Yıldırım bu gelişme üzerine ağabeyini ikna etmek için çaba sarfetse de netice alamadı. Prim vermeye sıcak bakmayan Yıldırım'ın 2.yarıda seri galibiyetler gelmesi halinde takıma prim dağıtacağı belirtildi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:34
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon.
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Başkandan futbolculara rest!
Toplam 3
Yorum
HAKAN FB NİN BAŞINDA AZİZ YILDIRIM IN OLMADIGI BİR 2018 YAŞARIZ İNŞALLAH
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 3
Yorum
UMUT PERSIE NİN FUTBOL HAYATI BİTMİŞ AMA SÖZLEŞME KOVALIYOR. YÖNETİM SAKAT OLDUGUNU BİLEREK ADAMI ALIYOR. NERDEN BAKSAN TRAJİKOMİK BİR DURUM
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