 Başkandan futbolculara rest! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Başkandan futbolculara rest!

    Başkandan futbolculara rest!

    Başkan , futbolculara verdiği prim sözünü rafa kaldırdı.

    'de prim defteri kapandı. Başkan , Osmanlıspor beraberliği sonrası futbolculara "6'da 6 yaparsanız, size 1,5 milyon Euro prim vereceğim' sözünü vermişti. Bunu duyan futbolcular, seri galibiyetlerle ezeli rakibi arasındaki puan farkını eritti. Son olarak Atiker Konyaspor ile beraber kaldı ve devreye 6'da 5 yaparak girdi.

    Hedeflerine ulaşamayan futbolculara kızan Başkan Yıldırım, çevresine Seriyi tamamlayamadıkları için primi unutsunlar' dedi.

    Bu gelişme üzerine futbolcular başkanın kardeşi 'a dert yandı. Asbaşkana "Bizim derdimiz para değil ancak bu çıkışımızın ödüllendirilmesini istiyoruz" dediler. Ali Yıldırım bu gelişme üzerine ağabeyini ikna etmek için çaba sarfetse de netice alamadı. Prim vermeye sıcak bakmayan Yıldırım'ın 2.yarıda seri galibiyetler gelmesi halinde takıma prim dağıtacağı belirtildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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