Yanadöne sol bek arayan ve sayısız isme kanca atan'nin gündemine şimdi detakımlarından'un Jamaikalıgeldi. 25 yaşındaki oyuncuylada ilgileniyor. Menajer, temsilciliğini yaptığı Lawrance hakkında Jamaika basınına açıklamalarda bulundu. Ralph "' Fenerbahçe 'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim.Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim" sözlerini kullandı.ve'ın da ilgilendiği Lawrence'ın, İngiltere için çalışma izni alamaması nedeniylee transferi zor.

Sol kanattaki hızıyla hem atakta hem de defansta takımına katkı veren ve 44 kez Jamaika Milli Takımı forması giyen Kemar Larwance, 'Taksi' lakabıyla anılıyor. Lawrance, geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 1 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti.