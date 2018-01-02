 ‘Fenerbahçe de devrede' – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    de devrede'

    ‘<a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> de devrede'

    Trabzonspor’un transferi için peşinde olduğu bilinen Jamaikalı sol bek ’la sarı-lacivertli takım da ilgileniyor. Açıklama, oyuncunun menajeri Damani Ralph’ten geldi

    Yana döne sol bek arayan ve sayısız isme kanca atan Fenerbahçe'nin gündemine şimdi de ABD Majör Ligi takımlarından New York Red Bulls'un Jamaikalı Kemar Lawrence geldi. 25 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor. Menajer Damani Ralph, temsilciliğini yaptığı Lawrance hakkında Jamaika basınına açıklamalarda bulundu. Ralph "''nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim" sözlerini kullandı. Newcastle United ve West Ham'ın da ilgilendiği Lawrence'ın, İngiltere için çalışma izni alamaması nedeniyle Premier Lig'e transferi zor.



    HEY TAKSİ!
    Sol kanattaki hızıyla hem atakta hem de defansta takımına katkı veren ve 44 kez Jamaika Milli Takımı forması giyen Kemar Larwance, 'Taksi' lakabıyla anılıyor. Lawrance, geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 1 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:22
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