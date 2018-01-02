 Derbiye Fenerbahçe damgası! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Derbiye damgası!

    Derbiye Fenerbahçe damgası!

    , futbol, ve voleybolda yaptığı son derbilerde rakipleri ve 'a karşı büyük üstünlük kurdu.

    Geride kalan haftada basketbolda kadınlarda 'ı, erkeklerde ise Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, son yıllarda rakipleri karşısında 3 önemli branşta aldığı galibiyetlerle dikkati çekti. Futbol Takımı, son yıllarda kupalara hasret kalsa da derbilerdeki performansıyla taraftarını sevindirdi.

    Sarı-lacivertliler, 'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'la oynadığı son 5 derbiyi de kaybetmedi. Siyah-beyazlılara son olarak 27 Eylül 2015'te yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 5 derbide rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    Son derbi yenilgisini 26 Mayıs 2016'da Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra iki rakibine karşı oynadığı 7 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

    ERKEK BASKETBOLUNDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
    Son yıllarda erkek basketbolunda tarihi başarılara imza atan Fenerbahçe, derbilere de damga vurdu. Sarı-lacivertliler, bu branşta siyah-beyazlılarla oynadığı son 13 derbi maçta da sahadan galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Erkek Takımı, Beşiktaş'a son olarak 5 Nisan 2013'te THY Avrupa Ligi maçında kaybetmişti.

    Siyah-beyazlılara 5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide ise 9 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 29 Mayıs 2016'da sarı-lacivertlileri mağlup edebildi.

    KADIN BASKETBOLUNDA DA ÜSTÜN
    Fenerbahçe, kadın basketbolunda da son yıllarda Galatasaray ve Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında parkeye çıktığı son 12 derbide 11 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, rakibi karşısında tek yenilgisini 1 Nisan 2017'de yaşadı.

    Fenerbahçe Takımı, Beşiktaş karşısında ise son 5 derbinin 4'ünü galip bitirerek taraftarlarını mutlu etti.

    KADIN VOLEYBOLUNDA MUHTEŞEM SERİ
    Fenerbahçe Takımı, Beşiktaş'a 12 yılı aşkın süredir, Galatasaray'a ise yaklaşık 5 senedir maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 27 resmi maçı da kazandı. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 28 Aralık 2005'te aldı.

    Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise son 17 müsabakayı galip bitirdi. Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, sarı-kırmızılılar karşısında son olarak 20 Mart 2013'te yenilmişti. Erkek voleybolunda ise Fenerbahçe, rakiplerine 2 yılı aşkın süredir kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 7 Nisan 2015'te aldığı yenilgiden sonra oynadığı 5 derbiyi de kazandı.

    Beşiktaş'a da son olarak 5 Aralık 2015'te mağlup olan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, daha sonraki 4 derbide sahadan galip ayrılan taraf oldu.

    101 MAÇ 95 GALİBİYET
    Fenerbahçe, üç branşta söz konusu dönemlerde rakipleriyle oynadığı 101 maçta 95 galibiyet elde etti. Futbolda 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin 3 branşta Galatasaray'a karşı son yıllarda aldığı sonuçlar şöyle:

    Branş Maç sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Son yenilgi tarihi
    Futbol 3 2 1 - 26.05.2016
    Erkek basketbol 10 9 - 1 29.05.2016
    Kadın basketbol 12 11 - 1 01.04.2017
    Kadın voleybol 17 17 - - 20.03.2013
    Erkek voleybol 5 5 - - 07.04.2015
    TOPLAM 47 44 1 2 -

    Fenerbahçe'nin 3 branşta Beşiktaş'a karşı son yıllarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

    Branş Maç sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Son yenilgi tarihi
    Futbol 5 3 2 - 27.09.2015
    Erkek basketbol 13 13 - - 05.04.2013
    Kadın basketbol 5 4 - 1 12.02.2017
    Kadın voleybol 27 27 - - 28.12.2005
    Erkek voleybol 4 4 - - 05.12.2015
    TOPLAM 54 51 2 1 -
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:19
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