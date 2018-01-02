Derbiye Fenerbahçe damgası!
Fenerbahçe, futbol, basketbol ve voleybolda yaptığı son derbilerde rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan haftada basketbolda kadınlarda Galatasaray'ı, erkeklerde ise Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, son yıllarda rakipleri karşısında 3 önemli branşta aldığı galibiyetlerle dikkati çekti. Fenerbahçe Futbol Takımı, son yıllarda kupalara hasret kalsa da derbilerdeki performansıyla taraftarını sevindirdi.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'la oynadığı son 5 derbiyi de kaybetmedi. Siyah-beyazlılara son olarak 27 Eylül 2015'te yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 5 derbide rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Son derbi yenilgisini 26 Mayıs 2016'da Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra iki rakibine karşı oynadığı 7 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
ERKEK BASKETBOLUNDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Son yıllarda erkek basketbolunda tarihi başarılara imza atan Fenerbahçe, derbilere de damga vurdu. Sarı-lacivertliler, bu branşta siyah-beyazlılarla oynadığı son 13 derbi maçta da sahadan galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş'a son olarak 5 Nisan 2013'te THY Avrupa Ligi maçında kaybetmişti.
Siyah-beyazlılara 5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide ise 9 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 29 Mayıs 2016'da sarı-lacivertlileri mağlup edebildi.
KADIN BASKETBOLUNDA DA ÜSTÜN
Fenerbahçe, kadın basketbolunda da son yıllarda Galatasaray ve Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında parkeye çıktığı son 12 derbide 11 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, rakibi karşısında tek yenilgisini 1 Nisan 2017'de yaşadı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş karşısında ise son 5 derbinin 4'ünü galip bitirerek taraftarlarını mutlu etti.
KADIN VOLEYBOLUNDA MUHTEŞEM SERİ
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş'a 12 yılı aşkın süredir, Galatasaray'a ise yaklaşık 5 senedir maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 27 resmi maçı da kazandı. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 28 Aralık 2005'te aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise son 17 müsabakayı galip bitirdi. Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, sarı-kırmızılılar karşısında son olarak 20 Mart 2013'te yenilmişti. Erkek voleybolunda ise Fenerbahçe, rakiplerine 2 yılı aşkın süredir kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 7 Nisan 2015'te aldığı yenilgiden sonra oynadığı 5 derbiyi de kazandı.
Beşiktaş'a da son olarak 5 Aralık 2015'te mağlup olan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, daha sonraki 4 derbide sahadan galip ayrılan taraf oldu.
101 MAÇ 95 GALİBİYET
Fenerbahçe, üç branşta söz konusu dönemlerde rakipleriyle oynadığı 101 maçta 95 galibiyet elde etti. Futbolda 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin 3 branşta Galatasaray'a karşı son yıllarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Branş
|Maç sayısı
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Son yenilgi tarihi
|Futbol
|3
|2
|1
|-
|26.05.2016
|Erkek basketbol
|10
|9
|-
|1
|29.05.2016
|Kadın basketbol
|12
|11
|-
|1
|01.04.2017
|Kadın voleybol
|17
|17
|-
|-
|20.03.2013
|Erkek voleybol
|5
|5
|-
|-
|07.04.2015
|TOPLAM
|47
|44
|1
|2
|-
Fenerbahçe'nin 3 branşta Beşiktaş'a karşı son yıllarda aldığı sonuçlar şu şekilde:
|Branş
|Maç sayısı
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Son yenilgi tarihi
|Futbol
|5
|3
|2
|-
|27.09.2015
|Erkek basketbol
|13
|13
|-
|-
|05.04.2013
|Kadın basketbol
|5
|4
|-
|1
|12.02.2017
|Kadın voleybol
|27
|27
|-
|-
|28.12.2005
|Erkek voleybol
|4
|4
|-
|-
|05.12.2015
|TOPLAM
|54
|51
|2
|1
|-
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:19
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