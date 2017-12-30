Antrenman topçusu bile değil
Doktorlar, Van Persie’nin bırakın futbol oynamayı, iki gün üst üste idmana çıkacak durumda bile olmadığını söylüyorlar. Çıkacağı ilk maçta yeniden sakatlanabilir
Bırakın maça çıkmayı, iki gün üst üste tempolu idman bile yapamayacak durumda. Doktorlar, vücut biomekaniğinin tamamen bozulduğunu söylüyor. Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyse imkansız. İkinci yarıda kesinlikle F.Bahçe'de olmayacak olan 34 yaşındaki futbolcunun iddia edildiği gibi LA Galaxy değil, Feyenoord'a transfer olması daha muhtemel.
KAMPA KATILMAYABİLİR
Fenerbahçe yönetimi, ikinci yarıdaki maaşını (2.5 milyon euro) ödeyecek her kulübe Robin Van Persie'yi bonservissiz vermeye hazır. Takımla irtibatını kesen ve tek takılan RvP'nin, kampa katılıp katılmayacağı ise belirsiz.
Emre BOL
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
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Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
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ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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