 Antrenman topçusu bile değil – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Antrenman topçusu bile değil

    Antrenman topçusu bile değil

    Doktorlar, Van Persie’nin bırakın futbol oynamayı, iki gün üst üste idmana çıkacak durumda bile olmadığını söylüyorlar. Çıkacağı ilk maçta yeniden sakatlanabilir

    Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı milli maçta sakatlanan Robin van Persie'nin ayağına o tarihten sonra bir kez bile top değmedi. Sakatlığı tamamen geçse de oynayacak durumda değil. Hem fizik olarak hazır değil hem de her an yeni bir sakatlık geçirme tehlikesi ile karşı karşıya.

    Bırakın maça çıkmayı, iki gün üst üste tempolu idman bile yapamayacak durumda. Doktorlar, vücut biomekaniğinin tamamen bozulduğunu söylüyor. Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyse imkansız. İkinci yarıda kesinlikle F.Bahçe'de olmayacak olan 34 yaşındaki futbolcunun iddia edildiği gibi LA Galaxy değil, Feyenoord'a transfer olması daha muhtemel.

    KAMPA KATILMAYABİLİR
    yönetimi, ikinci yarıdaki maaşını (2.5 milyon euro) ödeyecek her kulübe Robin Van Persie'yi bonservissiz vermeye hazır. Takımla irtibatını kesen ve tek takılan RvP'nin, kampa katılıp katılmayacağı ise belirsiz.

    Emre BOL
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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