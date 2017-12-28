 Aziz Yıldırım'dan flaş Vida açıklaması! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'dan flaş Vida açıklaması!

    Aziz Yıldırım'dan flaş Vida açıklaması!

    Başkanı Aziz Yıldırım, ile ilgili çıkan haberleri resmi siteden yaptığı yazılı bir açıklama ile yalanladı.

    İşte o açıklama:

    Ntv Spor'da yayınlanan bir programda kulübümüzün, Beşiktaş'ın yeni transferi 'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş; ardından konunun yalan olduğunu belirten açıklamamı kamuoyuyla paylaşmıştım.

    Bahse konu iddia, aynı şahıs tarafından aynı programda, üstelik oyuncunun transferi gerçekleşmiş olmasına rağmen tekrar dillendirilerek 2 camia karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.

    Daha önce de belirttiğim üzere Vida ilgili herhangi bir girişimimiz olmamıştır. Spor Kulübü Yönetimi, herhangi bir girişimi veya faaliyeti olduğu takdirde bunu zamanı geldiğinde deklare ederek kamuoyuyla paylaşmaktadır. İddia sahibi şahıs, elinde konuyla ilgili kanıt veya belge varsa ve bunu kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Aksi durum ahlaksızlık örneğidir.

    Kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini bir kez daha rica ederim.


    Spor Kulübü Başkanı

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:56
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