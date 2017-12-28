Aziz Yıldırım'dan flaş Vida açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Domagoj Vida ile ilgili çıkan haberleri resmi siteden yaptığı yazılı bir açıklama ile yalanladı.
Ntv Spor'da yayınlanan bir programda kulübümüzün, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş; ardından konunun yalan olduğunu belirten açıklamamı kamuoyuyla paylaşmıştım.
Bahse konu iddia, aynı şahıs tarafından aynı programda, üstelik oyuncunun transferi gerçekleşmiş olmasına rağmen tekrar dillendirilerek 2 camia karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.
Daha önce de belirttiğim üzere Vida ilgili herhangi bir girişimimiz olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi, herhangi bir girişimi veya faaliyeti olduğu takdirde bunu zamanı geldiğinde deklare ederek kamuoyuyla paylaşmaktadır. İddia sahibi şahıs, elinde konuyla ilgili kanıt veya belge varsa ve bunu kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Aksi durum ahlaksızlık örneğidir.
Kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini bir kez daha rica ederim.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Aziz Yıldırım'dan Domagoj Vida haberlerine yalanlama! pic.twitter.com/eNMVRC9p1j— Fotomaç (@fotomac) 28 Aralık 2017
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:56
-
Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 2
Yorum
6128 olcay kucka sosa sadece boyları var.ne çalım atıyorlar ne top sürüyorlar hiç incelik yok.konyalılar bastı çalımı bize.hiç iyi değiliz.
-
Yok artık Van Persie!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yıllık 22 trilyon lira alıyor bu adam yattığı yerden , sakat adamı transfer eden kimse cebinden bu parayı ödesin günah yav.
-
RvP olay iddiaya cevap verdi
Toplam 3
Yorum
tiger türk lirası 20milyon tl onu da yazın fatih terimin maaşını hep yazdınız
Aziz Yıldırım'dan flaş Vida açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.