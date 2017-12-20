Yine merdiven mevzusu

F.Bahçe merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle yine PFDK'ya sevk edildi. Karabükspor maçında uygulamanın yerine getirilmemesinden dolayı sarı-lacivertli kulübün sevkine karar verildiği açıklandı. Kulüp, 14. haftadaki Kasımpaşa sınavı sonrası yine aynı sebeple sevk edilmiş ve Beşiktaş-G.Saray maçı örnek gösterilerek neden Beşiktaş'ın sevk edilmediğini konusunda itiraz edilmişti.