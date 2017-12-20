 Stopere tayini çıktı! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Stopere tayini çıktı!

    Stopere tayini çıktı!
    Öte yandan Topal'a Konyaspor maçında farklı bir görev verilmesi bekleniyor. Skrtel ve Neustadter'in kart cezalısı durumuna düştüğü sarılacivertli takımda, Mehmet'in Konya sınavında Neto ile birlikte stopere geçeceği belirtildi. Hafta için taktik idmanlarda tecrübeli oyuncuyu bu bölgede deneyecek olan Aykut Kocaman'ın başka bir alternatif olarak da Yiğithan'ı düşündüğü kaydedildi. Topal, Milli Takım'da da pek çok kez stoper mevkiinde görev yapmıştı.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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