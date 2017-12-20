 Seriye devam etmeliyiz – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Seriye devam etmeliyiz

    Seriye devam etmeliyiz
    Mehmet Topal, Karabük sınavı sonrası devreye mutlu girmek için artık Konyaspor maçını düşünmeye başladıklarını söyledi. "Son maçta taraftarlarımız da biz de biraz gergindik. Bu da bize olumsuz yansıdı ama ikinci devrede gerekeni yaptık" dedi. Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istediklerini kaydeden Topal, "Umarım böyle devam eder ve devreye iyi bir şekilde gireriz. Bu öz güvenimizin daha çok yükselmesi için de önemli" diye konuştu.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seriye devam etmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN