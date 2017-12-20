Seriye devam etmeliyiz

Mehmet Topal, Karabük sınavı sonrası devreye mutlu girmek için artık Konyaspor maçını düşünmeye başladıklarını söyledi. "Son maçta taraftarlarımız da biz de biraz gergindik. Bu da bize olumsuz yansıdı ama ikinci devrede gerekeni yaptık" dedi. Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istediklerini kaydeden Topal, "Umarım böyle devam eder ve devreye iyi bir şekilde gireriz. Bu öz güvenimizin daha çok yükselmesi için de önemli" diye konuştu.