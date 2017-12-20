Konya’ya marş marş

İlk yarının son maçını deplasmanda oynayacak sarı-lacivertlilerde cezalı duruma düşen Neustadter ve Skrtel ikilisi de takımla Konya’ya gidecek

Karabük'e karşı oynarken sarı kart görüp cezalı duruma düşen Roman Neustadter'in kart gördüğü pozisyonda karara uzun süre isyan etmesi camia ve taraftarlar arasında 'Konyaspor maçında oynama isteğini gösterdi' şeklinde yorumlandı. Yabancı oyuncuların noel tatillerinde ülkelerine gitmek için bilerek ceza aldığının konuşulduğu ortamda Rus futbolcunun bu hareketleri takdirle karşılandı.



Bütünlüğü bozmayacak

Teknik patron Aykut Kocaman'ın Konya deplasmanında takımın bütünlüğünü bozmak istemediği ve Skrtel ile Neustadter ikilisini de maça götürmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.