 Konya’ya marş marş – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Konya’ya marş marş

    Konya’ya marş marş

    İlk yarının son maçını deplasmanda oynayacak sarı-lacivertlilerde cezalı duruma düşen Neustadter ve Skrtel ikilisi de takımla Konya’ya gidecek

    Karabük'e karşı oynarken sarı kart görüp cezalı duruma düşen Roman Neustadter'in kart gördüğü pozisyonda karara uzun süre isyan etmesi camia ve taraftarlar arasında 'Konyaspor maçında oynama isteğini gösterdi' şeklinde yorumlandı. Yabancı oyuncuların noel tatillerinde ülkelerine gitmek için bilerek ceza aldığının konuşulduğu ortamda Rus futbolcunun bu hareketleri takdirle karşılandı.

    Bütünlüğü bozmayacak
    Teknik patron Aykut Kocaman'ın Konya deplasmanında takımın bütünlüğünü bozmak istemediği ve Skrtel ile Neustadter ikilisini de maça götürmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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