Konya’ya marş marş
İlk yarının son maçını deplasmanda oynayacak sarı-lacivertlilerde cezalı duruma düşen Neustadter ve Skrtel ikilisi de takımla Konya’ya gidecek
Bütünlüğü bozmayacak
Teknik patron Aykut Kocaman'ın Konya deplasmanında takımın bütünlüğünü bozmak istemediği ve Skrtel ile Neustadter ikilisini de maça götürmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
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gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
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gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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