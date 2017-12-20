Fenerbahçe'de transfer harekatı!
Fenerbahçe, Süper Lig'de büyük bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna göz dikerken, transfer için de kolları sıvadı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın raporu doğrulutusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek konusunda kararsız kalındığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısı için defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği de ifade edildi.
Bu arada Medipol Başakşehir forması giyen Fransız Gael Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe ile görüştüğü de ortaya çıktı. Ancak sol bekte yer alan tecrübeli futbolcunun yıllık 3.5 milyon Euro istemesi yüzünden transferinden vazgeçildiği ifade edildi. Clichy'nin, Medipol Başakşehir'de yıllık 2.5 milyon Euro forma giydiği bildirildi. Van Persie'nin, ABD'ye gitmesi halinde eli rahatlayacak olan yönetimin, transfer yapmamayı da gündemine aldığı ifade edildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
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''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
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Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
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