Çorlu’da ‘Yıldırım’ coşkusu
Başkan Fırat'ı da sevindirdi
Aziz Yıldırım, Çorlu'da ayrıca Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni üyelerin referans imzalarını attı. Dernek yöneticileri ve taraftarların ve öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı başkan Yıldırım, programa katılan fiziksel engelli Fırat Çakin'e Fenerbahçe formasını hediye etti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
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gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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