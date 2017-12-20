 Çorlu’da ‘Yıldırım’ coşkusu – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Çorlu’da ‘Yıldırım’ coşkusu

    Çorlu’da ‘Yıldırım’ coşkusu
    FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, '1907 Okul 1907 Pota Projesi' kapsamında bu kez Çorlu'daydı. Yıldırım, Önerler İlköğretim Okulu'ndaki pota açılışına katıldı. Öğrenciler, sarı-lacivertli başkana büyük ilgi ve sevgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

    Başkan Fırat'ı da sevindirdi
    Aziz Yıldırım, Çorlu'da ayrıca Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni üyelerin referans imzalarını attı. Dernek yöneticileri ve taraftarların ve öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı başkan Yıldırım, programa katılan fiziksel engelli Fırat Çakin'e Fenerbahçe formasını hediye etti.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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