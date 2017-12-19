Karabük’te revizyon

Karabükspor'da kovulan Tony Popovic'in yerine takımın başında sahaya çıkan antrenör Levent Açıkgöz kadroda 5 oyuncuyu değiştirdi. Açıkgöz, geçen hafta ilk 11'de yer alan Papp, Tanase, Kerim, Grozav, Bliznichenko'nun yerine Osman, Skulason, Serdar, İlhan Depe ve Ibanez'i oynattı.