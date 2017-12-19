 Karabük’te revizyon – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Karabük’te revizyon

    Karabük’te revizyon
    Karabükspor'da kovulan Tony Popovic'in yerine takımın başında sahaya çıkan antrenör Levent Açıkgöz kadroda 5 oyuncuyu değiştirdi. Açıkgöz, geçen hafta ilk 11'de yer alan Papp, Tanase, Kerim, Grozav, Bliznichenko'nun yerine Osman, Skulason, Serdar, İlhan Depe ve Ibanez'i oynattı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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