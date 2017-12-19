Karabük’te revizyon
Karabükspor'da kovulan Tony Popovic'in yerine takımın başında sahaya çıkan antrenör Levent Açıkgöz kadroda 5 oyuncuyu değiştirdi. Açıkgöz, geçen hafta ilk 11'de yer alan Papp, Tanase, Kerim, Grozav, Bliznichenko'nun yerine Osman, Skulason, Serdar, İlhan Depe ve Ibanez'i oynattı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Karabük’te revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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