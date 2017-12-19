Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart...

İşte Toroğlu'nun sözleri...

Aykut macera aramıyor

"Aykut'un elindeki şu kadro şu puanın kadrosu mu? Fener'in stili bu. Fenerbahçe arkayı sağlama alıp gol atan biri. Aykut'un stili, şekli bu. Seyircide geliyor. Adam her takımda aynı bu sistemi oynatıyor. Adam Avrupa Kupası'nda da aynı oynatıyordu. Aykut'un coşkulu oynattığı maçları gördünüz mü? 2-0 yapana kadar hiç maceraya girmiyor. "

Fener geldi ikinciliğe oturdu

"Elindeki kadro aman aman bir kadro değil. Bu puanı Fenerbahçe olduğu için topladı. Sivasspor olsa bu puanı alabilir miydi. Yahut Göztepe'ye koyun aynı puanı yakalayabilir mi? Adam geldi ikinciliğe oturdu. İsitiyorsunuz ki Fenerbahçe çıksın hep 5 gol atsın. Yok artık öyle. Bitti o devirler. Hakemler de bitti yavaş yavaş. "

İsmail'in hareketi kırmızı kart

"İsmail'in yaptığı hareket net kırmızı kart. Taban giriyor, sakatlar orada. Kontrolsüz harekete geliyor. Topun üzerine çıktı mı art niyettir. "

Okan Buruk inanılmaz tepki gösterdi ve ceza yedi

"Okan Buruk inanılmaz. En büyük tepkiyi o gösterdi ve ceza yedi. Niye? Galatasaray'ın eski futbolcusu, Galatasaray'da çok emeği var. Çünkü Tudor'a Galatasaray camiasının yöneticileri bu kadar tepki göstermediler adamın yaptığına. Adam ne yüzsüzlükler yaptı Galatasaray yönetimi hepsini kabul etti. Okan Buruk inanılmaz tepki gösterdi ve ceza yedi. Çünkü dedi ki; bu adam Galatasaray'ın başında nasıl oluyor? Aslında hakkı da yoktu, yanlışta yaptı ama adam isyan etti. "

Çıkarsana apoleti o malum kişi

"Ey o malum kişi, çıkarsana o apoleti. Fatih Terim taktı sana o apoleti. Çıkarsana o yıldızı malum kişi? Takarken güzel. Kbaul etmiyorum desene. Bunlara varya döner ayranı oy verdikten sonra vermek lazım. Döner ayranı bekleyecekler. Kesinlikle döner ayranı yeyip oy kullanmadan gitmiştir. Hakkın yok. Fatih Terim'e biz neler yaptık. Karşılıklı ben ona salladım o bana. "

Bu el hareketi burada yapılmaz

"Burada bu el hareketini neden yapıyorsun? ne gerek var. Ya hakem penaltı verse ne diyeceksin? Beyazlı oyuncu yüzde yüz topa hakim olsa ve bariz gol olacaksa penaltı verilir. Çarpmayacak elin burada. "