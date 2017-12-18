Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında 2 farklı kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında aldığı beraberliklerle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla başladığı galibiyet serisini Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sürdürmüştü. Karabükspor karşısında da galibiyete uzanan Aykut Kocaman'ın ekibi, bu sezon Trabzonsporla birlikte ligde üst üste 5 maç kazanan tek takım oldu.



İLK YARIDA TUTUKTU

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son sırada bulunan Karabükspor karşısında ilk yarıda üretken olamadı. Öyle ki, sarı-lacivertliler, 45 dakika boyunca kaleyi bulan isabetli şut çekemedi.

VALBUENA KİLİDİ ÇÖZDÜ

Maça yedek başlayan Valbuena ikinci yarıda Şener'in yerine oyuna girdi. Sazı eline alan Fransız yıldız takıma liderlik ederek 1 gol 1 asistlik performansla galibiyette başrol oynadı.

MEHMET TOPAL PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertliler 56. dakikada Mehmet Topal'la öne geçti. Valbuena'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya kafayı vuran Mehmet Topal, topu ağlara gönderdi.

VALBEUENA'DAN ENFES GOL

Valbuena, 76 dakikada attığı jeneriklik golle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından topla ilerleyen Valbuena, sağ ayağının içiyle yaptığı plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde zorunlu olarak bir değişikliğe gitti.

Bursa'daki maçın ilk yarısında sakatlanan Vincent Janssen'in yerine forvet hattında Roberto Soldado oynadı.

- Soldado 7 hafta sonra

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Soldado, Süper Lig'de 7 hafta sonra sahaya ilk 11'de çıktı.

Bu sezon Kocaman'ın santrfordaki ilk tercihi Vincent Janssen olmuştu. Hollandalı futbolcunun sakatlığıyla Soldado'ya şans doğdu.

İspanyol golcü, son olarak Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Ligde 3 golü bulunan Soldado, bu sezon bir lig maçında 4. kez ilk 11'de forma şansı buldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao da Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra ilk defa bir lig maçında kadroya dahil edildi.





Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de, Kardemir Karabükspor maçında 3 futbolcusundan yararlanamadı.

Teknik direktör Kocaman, sakatlıkları bulunan Janssen, Alper Potuk ve Mehmet Ekici'yi maç kadrosuna alamadı.

Bu oyuncuların dışında Kocaman, Robin van Persie'yi de maç kadrosuna dahil etmedi.

Taraftar ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Kardemir Karabükspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan sarı-lacivertli takım, önemli bir taraftar desteğiyle Kardemir Karabükspor maçına çıktı.

Stadın her iki kale arkası tribünü tamamen dolarken, maçı yaklaşık 40 bin sarı-lacivertli taraftar izledi.

Kardemir Karabükspor'un az sayıdaki taraftarı da takımlarına deplasman tribünden destek oldu.

Kardemir Karabükspor'da 5 değişiklik

Kardemir Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz, takımında geçen haftaya göre 5 değişiklik yaptı.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor'a elenilmesinden sonra teknik direktör Tony Popovic'le yollarını ayıran Karadeniz temsilcisi, bu maça antrenör Levent Açıkgöz yönetiminde çıktı.

Açıkgöz, geçen hafta Atiker Konyaspor'a deplasmanda 2-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde oynayan Papp, Tanase, Kerim Zengin, Grozav, Bliznichenko'nun yerine Osman Çelik, Skulason, Serdar Deliktaş, İlhan Depe, Ibanez'i oynattı.

Kardemir Karabükspor'da Seleznov, Torje, Grozav, Papp ve Tanase ise bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.