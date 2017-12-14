Bundan sonra merhaba, merhaba...
Van Persie’nin umursamaz tavırları Aykut hocayı da bıktırdı. Kocaman ve “Hak etmeyen bu formayı giyemez” diyerek laf çarptığı Hollandalı forvet iki yabancı gibi
İsmi, kariyeri önemsiz
Kocaman'ın takımla yaptığı toplantılarda sık sık "Fenerbahçe forması değerlidir... İsmi, kariyeri ne olursa olsun; herkes bu formayı giyemez. Çalışıp, ter dökmeden buna izin vermem. Çubukluyu sadece hak eden alır" diyerek 34 yaşındaki oyuncuya gönderme yaptığı gelen haberler arasında. Tek destekçisini de kaybeden Van Persie ile ipleri artık tamamen koparan sarı-lacivertli kulüp, devre arası gelebilecek ilk teklifte Hollandalı'yı gönderecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:38
-
Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
-
Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
-
Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
Bundan sonra merhaba, merhaba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.