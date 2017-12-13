 Pereira, SIPG’in yeni hocası oldu – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Pereira, SIPG’in yeni hocası oldu

    Pereira, SIPG’in yeni hocası oldu
    FENERBAHÇE'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG'in teknik direktörü oldu. 2016-17 sezonunun başında sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Pereira, son olarak Almanya 2. Lig ekiplerinden 1860 Münih'te çalışmıştı. Bu sezon ligi 58 puanla 2. sırada bitiren Şanghay SIPG, geçen ay bir diğer Portekizli teknik adam Andre Villas- Boas ile yolları ayırmıştı.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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